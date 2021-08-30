بعد 3 أسابيع.. صرف مرتبات سبتمبر 2021 للموظفين بالدولة

يترقب 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، بعد ثلاثة أسابيع من الآن، إذ تبدأ وزارة المالية صرف المرتبات في الثلاثاء الموافق لـ21 سبتمبر المقبل على ثلاثة أيام.

الصرف على مدار 3 أيام حتى الخميس 23 سبتمبر

وبحسب كتاب دوري صادر عن وزارة المالية، قبل نهاية العام المالي الماضي في 30 يونيو 2021 قسم مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 على 3 أيام إذ يبدأ عمال وموظفي 33 وزارة وجهة ومصلحة ومديرية يوم الثلاثاء 21 سبتمبر المقبل صرف مرتباتهم الشهرية على رأسهم وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتموين والتجارة الداخلية والنقل والمواصلات ووزارة القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، ووزارة شؤون مجلس النواب، والثقافة والطيران المدني والبترول والسياحة والصناعة والتجارة الخارجية بالإضافة إلى المصالح والهيئات والفروع بالمحافظات.

20 وزارة تصرف المرتبات في الأربعاء 22 سبتمبر

بينما يبدأ في اليوم التالي الأربعاء الموافق 22 سبتمبر، موظفي 20 وزارة وجهة حكومية صرف مرتبات سبتمبر على أن يصرف موظفي 13 وزارة وجهة ومصلحة صرف المرتبات في يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر.

وأتاح الكتاب الدوري يومي الـ 26 و27 سبتمبر موعداً لصرف مرتبات موظفي جميع الوزرات ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة في الأيام الثلاثة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، صرفت وزارة المالية بشكل استثنائي، مرتبات الموظفين بالدولة مبكرا، إذ صرفت مرتبات شهر يوليو الماضي على ثلاثة أيام، بداية من يوم 12 يوليو وحتى 15 من الشهر ذاته، لتزامن الموعد مع إجازة عيد الأضحى المبارك، بينما صرفت مرتبات الشهر الحالي أغسطس، على مدار 3 أيام، إذ بدأت في صرف المرتبات في يوم 16 أغسطس الجاري، ولمدة 3 أيام حتى يوم الخميس الموافق 18 أغسطس.