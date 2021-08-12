موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021.. الأسبوع المقبل على 3 أيام

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، لـ5 ملايين موظف تقريباً، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 حُدد من قبل وزارة المالية قبل أيام عبر كتاب دوري، نسقت خلاله موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لتتم عملية الصرف على 3 أيام تجنبًا للزحام.

المتخلفون عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، يمكنهم -بحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية- تسلم مرتباتهم يومي 22 و23 أغسطس الجاري، ما لم يكونوا قد تلقوا مرتبات أغسطس 2021 في الأيام الثلاثة المحددة لذلك.

صرف مرتبات أغسطس لـ20 جهة يوم الاثنين

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 تبدأ الاثنين للعاملين في 20 جهة حكومية، على أن يتلقى العاملون في 13 جهة أخرى مرتبات أغسطس 2021 في اليوم التالي الثلاثاء، ليتم بعد ذلك الانتهاء من صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري.

وبحسب وزارة المالية، فإن مرتبات شهر أغسطس 2021، ستصرف للعاملين بالدولة متضمنة العلاوة الدورية التي تم إقرارها في الشهر الماضي يوليو 2021، ومعها الحافز الإضافي.

مصادر بوزارة المالية قالت لـ«الوطن» إن تنظيم موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لتصبح موزعة على 3 أيام، تستهدف عدم الزحام على ماكينات الصراف الآلي أثناء عملية صرف مرتبات أغسطس 2021، من قبل موظفي الدولة، عملاً بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 منظمة على نحو دقيق ليتلقى كل موظف راتبه دون تأخير في اليوم المحدد له سلفاً بموجب الكتاب الدوري، وأنه يتعين الحذر عند التعامل مع ماكينات الصراف الآلي عند صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.