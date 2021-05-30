حسام صالح: «المتحدة» فتحت أبوابا كثيرة للتطوير.. والأفضلية للمميزين

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإدارة العليا في المؤسسات الكبرى تعمل بآليات لها علاقة بطرق الإدارة الحديثة، ولذلك نجد أن الإدارة العليا في الشركات لا تكون من نفس المجال، وما حدث في الشركة المتحدة هو تغيير في مجلس الإدارة، وبصدد طرح الشركة في البورصة وبالتالي كان لا بد من وجود شخصيات مالية واقتصادية، إضافة لأعضاء متخصصين فنيا لمساعدة المجلس في اتخاذ الإجراءات السليمة.

وأضاف «صالح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن التحديات الموجودة لدى الشركة في الوقت الحالية متعددة نتيجة لفتحها أبواب كثيرة للتطوير جاري الانتهاء منها الفترة المقبلة.

وعن القناة الإخبارية الجديدة، قال إنها قناة إخبارية إقليمية، لان الأمر يحتاج الكثير من التدريب لظهور القنوات بالشكل المطلوب، وفي الوقت الحالي يوجد شغل وتطوير كبير على القنوات التلفزيونية ليصبح المحتوى مقاربا.

وتطرق المهندس حسام صالح في حديثه لطرح الشركة المتحدة للبورصة، قائلا إن أي شركة كبرى تصل لحجم معين تحتاج لاستثمارات جديدة، وهناك عدة مصادر لتحقيق هذه الاستثمارات، إما عن طريق مساهمة الشركاء بالأموال المطلوبة، أو يتم طرح الشركة طرح عام، وتستطيع من خلال ذلك يكون لديها مبالغ خاصة بها للعمل بها، لافتا إلى أن البورصة هي الأقرب كسيناريو لتحسين الاستثمار في المتحدة وهناك تحركات في هذا الصدد.

وأوضح أن من الوارد أن يكون هناك شراكات وكيانات جديدة الفترة المقبلة، ولم يتم تحديد نسبة الطرح في البورصة بعد حيث يحتاج ذلك لدراسة ومناقشات وتأكيدات.

وعن سبب عرض نتائج أرباح الشركة في شهر رمضان خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: «اختيار شهر رمضان عشان ترمومتر سهل حسابه، والقنوات في هذا الوقت التشغيل بتاعها هو أقل نسبة تشغيل في السنة وبالتالي المصاريف بتاعتها بتكون محدودة جدا وبالتالي بيبقى باين العمل متكلف كام ومتصرف عليه كام».

بالنسبة للتنوع الدرامي وخطة عمل الفترة المقبلة، قال: «هتختلف، وفيه رسالة مهمة جدا في المؤتمر الصحفي لكل المنتجين الموجودين في مصر إننا بنشتغل مع الجميع على حد سواء، والأفضلية للمميزين، احنا عاوزين نقدم حاجة مميزة للمتلقي في مصر، وبنبقى مهتمين جدا إننا نطلع الأرقام المناسبة من الإعلان ليكون فيه مشاهدة ممتعة للمشاهد وفي نفس يبقى فيه إعلانات».