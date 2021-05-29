حسام صالح بعد التغييرات في «المتحدة»: نعمل على توسعة استثمارات الشركة

قال المهندس حسام صالح، رئيس تنفيذي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه لم يتوقع الإثارة التي حدثت الأيام الأخيرة حول التغييرات في مجلس إدارة الشركة المتحدة، فالاهتمام الكبير من الناس يؤكد أن هناك اهتماما بما يفعله الإعلام، «الناس بقت مهتمة الإعلام بيعمل إيه مش بس الإعلام بيعرض إيه، الناس عاوزة تعرف خطواتنا إيه وليه أقدمنا على الخطوة دي»، موضحًا أن مؤتمر اليوم كان الجميع به سعداء من أجل تقديم شيء جيد للمجتمع.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن مجلس الإدارة الجديدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يضم رئيس استثمار سابق وهو أشرف سالمان، فضلًا عن حسن عبد الله رئيسًا وعضو منتدبًا، وهو مصرفي قدير، وهذا يعكس بأن المتحدة تضم قيادات تعمل في الاستثمار ولهم خبرات قديرة في هذا المجال، من أجل العمل على تطوير ذاتها والنظر لما هو قادم.

وأشار رئيس تنفيذي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أنه يتم العمل على التحول من شركة كانت تعمل من أجل تطوير الشركات التي استحوذت عليها أو الشركات التي أنشأتها إلى شركة تعمل على زيادة استثماراتها وتوسعة الاستثمارات، فالشركات الكبيرة تحتاج دائمًا إلى أن تُكبر نفسها وضخ استثمارات جديدة، «لازم الشركات الكبرى أيًا كان الأشخاص القائمون عليها يجب العمل على ضخ استثمارات جديدة، لذلك عملنا طرح في البورصة».

وأوضح أنه كان يجب أن يكون معانا الشخصيات القادرة على تحقيق البنود الخاصة بالخطة المستقبلية، كما أن المؤسسات الكبيرة مجلس الإدارة يضع الاستراتيجيات ويضع الخطوط العريضة للأطقم التنفيذية لكي تعمل بها، «العمل الاستراتيجي فكر جمعي للمجموعة، مجلس الإدارة يضع الخطوط العريضة عشان رؤساء التنفيذيين للشركات المختلفة التابعة للمجموعة تؤدي لنتائج اللي عاوزها مجلس الإدارة، منقدرش نقول أن كل شخص مكلف بالملفات، اللي يكلفوا بالملفات هم الإدارة التنفيذية للشركات المختلفة اللي تشكل مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية».