حسام صالح: 80% من الشاشات العربية كانت تعرض دراما مصرية خلال رمضان

قال المهندس حسام صالح، مساعد رئيس مجلس الإدراة، الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الدراما المصرية استطاعت أن تعود إلى ريادتها بالمنطقة العربية من جديد، موضحا أنه يحمد الله سبحانه وتعالى، على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ساعدت على تحقيق ذلك بنسبة كبيرة للغاية، مصرحا أن 80% من الشاشات العربية غير المتواجدة بمصر وتتحدث اللغة العربية، كانت تعرض دراما مصرية خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن تحقيق هذا الأمر كان من الأهداف الهامة التي تسعى لها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي نجحت في تحقيقه.

وأشار الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أنه رغم ذلك فالدراما المصرية وحدها لا تكفِ لتحقيق تواجد مصري حقيقي على مستوى منطقتها الأقليمية، التي تتمتع بزخم سياسي وإخباري كبير ويومي وعلى مدار اليوم الواحد نفسه، ولهذا جاء التفكير بإطلاق قناة إخبارية اقليمية بأحدث التقنيات بهذا السوق.

وأوضح أن ذلك لا يعني أن القنوات المصرية الإخبارية المتواجدة حاليا ضعيفة، بل بالعكس قوية للغاية، معلنا أن الشركة ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على زيادة قوتها، لكن في الوقت نفسه هذا لا يعني ألا يكون لمصر قناة إخبارية إقليمية تواكب القنوات الإخبارية الكبرى الأخرى.