خبير أمني: السخرية التي تنتشر على مواقع التواصل من أساليب الحروب

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الحروب مرت بعدة أجيال، حيث كانت حرب الجيل الأول حرب الجيوش العسكرية المعروفة، والجيل الثاني هي حروب العصابات، أو التي تعرف بحرب الاستنزاف، وحرب الجيل الثالث هي الحروب الاستباقية، من خلال أجهزة المخابرات، وحروب الجيل الرابع والخامس فكر أمريكي، وهي تعني إفشال الدول، والتي استخدمت في تفكيك حلف وارسو والكتلة الشرقية، من خلال بث الشائعات، ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وجماعات معارضة، ليكون المواطن هو السلاح والهدف في نفس الوقت، وعندما تنتهي الحرب يجد المواطن أنه يحارب نفسه ويهدم بلده.

السخرية من أساليب الحروب

وأضاف «عبدالحليم»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن حروب الجيل الرابع يُستخدم فيها أيضًا النكات وغيرها من أساليب السخرية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن حروب الجيل الخامس تستخدم فيها نفس أساليب حروب الجيل الرابع ولكن يوجد فيها أيضا الجماعات والمليشيات المسلحة، أما حروب الجيل السادس فهي حرب هجين، تُستخدم فيها كل الأساليب الأخرى في الحروب، وتدخل فيها الطيور والأسماك، حيث تُستخدم الطيور في المراقبة، وتُستخدم أيضًا الحيوانات، مثل الثور المخلق، الذي يُخرج نارًا من فمه، ويشعل الحرائق، بهدف إشعال الفتن بين الدول.

من يقف وراء هذه الحروب؟

وشدد على أن هذه الحروب تعمل عليها دول وأجهزة استخباراتية، وهي حروب طويلة الأجل لأنها تؤدي إلى تآكل الدول، وتدميرها دون الدخول في حرب مباشرة.

وأكد أهمية التوعية للمواطنين بدءً من التعليم، لأن الشائعات بعضها يكون مزيف، وبعضها يعتمد على جزء من الحقيقة، والآخر مختلق، مشددًا على أهمية أن يكون للنقابات العمالية والفنية دور كبير في التوعية، إضافة إلى دور آخر للقوى الناعمة في هذه الحروب.