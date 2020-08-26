الغباري: حروب الجيل الرابع ظهرت بالثمانينات وتسعى لتدمير الدول

قال اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن حروب الجيل الرابع الجديدة قد بدأت في فترة الثمانينات، وبها أكثر من وسيلة لتوجيه الحرب بعد ظهور التكنولوجيا، وتسعى لتدمير دولة بعينها لجلب الفائدة لنفسه.

وأضاف "الغباري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن حرب الجيل الثالث من اخترعها الألمان ولجأوا إلى الالتفات على عدوهم مثلما حدث في مصر وليبيا بمحاصرة الإنجليز وأسر أعضاء تلك القوات، ويلجأ مخططها إلى الالتفات حول القوى العسكرية، موضحا أن حروب الجيل الرابع تسعى إلى جعل الجيش الإسرائيلي أعلى جيش في المنطقة والحرب بالوكالة وتفتيت الجيوش الوطنية بالمنطقة.

واكد أن دولة قطر تسعى لتكون دولة كبرى عبر الأموال، وتقوم بتمويل الجماعات الإرهابية، الحرب بالوكالة هي أحد أساليب الحروب غير النمطية، وقطر قامت بتدعيم جماعات إرهابية تلبية لرغبة الغرب بهدف الظهور وكأنها دولة كبرى، مشيرًا إلى أن كل الجماعات الإرهابية بمختلف المسميات لديها أفكار وهدف واحد وهو تدمير الدول من الداخل، والعمليات النفسية على الشعوب المستهدفة أحد أدوات حروب الجيل الرابع.