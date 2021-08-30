نائب وزير الإسكان: «أبو رواش» ثاني أكبر محطة تحلية مياه في مصر

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن محطة معالجة الصرف الصحي في أبو رواش، ترجع أهميتها لأنها ثاني أكبر محطة في مصر، تنتج أكثر من مليون متر مكعب يوميا، وسيوجد توسع لتضاعف هذه الكمية، وتخدم 9 ملايين نسمة في محافظة الجيزة، بتكلفة 6 مليارات جنيه.

مصر تتحول في استراتيجيتها

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تتحول في استراتيجيتها من التخلص الآمن من الصرف الصحي، إلى إعادة استخدامه، وهذا اتجاه حاليا في العالم، لافتا إلى أن مصر متفردة في مشروعات إعادة الاستخدام حول العالم، حيث تجري المعالجة بطريقة ثلاثية، مؤكدا أن مصر تمتلك أكبر محطة معالجة للمياه في العالم، وهي محطة بحر البقر، وتعالج 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا، لاستخدامها في الزراعة.

محطة أبو رواش تشبه مصنع كامل

وأوضح نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن محطة أبو رواش، تشبه مصنع متكامل، يضم أجهزة مختلفة، وخزانات وعمالة، وفنيين على أعلى مستوى، حيث سيجري أخذ عينات يومية من المياه لمعاينتها، ويجري حاليا إجراء تشغيل تجريبي، وفي نهاية فبراير 2022، ستكون المحطة جاهزة للعمل.

محطة أبو رواش

وتعالج المحطة، بطريقة أولية، ثم يجري الصرف عبر عدد من المصارف، وتعمل على تحويل المعالجة الأولية لـ1.2 مليون م3، إلى معالجة ثنائية مطورة، أو تقريبا معالجة ثلاثية.

ويعد هذا المشروع، ضمن أكبر المشاريع العملاقة في محافظة الجيزة، ومنطقة غرب الدلتا، وستنتهي المرحلة الأولى للمشروع، في نوفمبر المقبل، أما الأعمال بالكامل ستنتهي بنهاية مارس.