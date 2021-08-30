رئيس الوزراء يتفقد مشروع توسعة محطة صرف «أبو رواش» بعد قليل

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حالياً، جولة تفقدية لمشروع توسعة محطة الصرف الصحي بمنطقة «أبو رواش» في محافظة الجيزة.

مساحتها 344 فدانًا وأنشئت عام 1992 بطاقة 400 ألف متر مكعب يومياً

وتقع محطة أبو رواش على مساحة 344 فدانًا، وتقع في الكيلو 26 من طريق «مصر – إسكندرية» الصحراوي، وهي المحطة التي أنشئت في عام 1992 بطاقة 400 ألف متر مكعب يومياً، والمرحلة الثانية تم العمل بها في عام 2010 بطاقة 800 ألف متر مكعب يومياً، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.2 مليون متر مكعب.

400 ألف متر مكعب يوميا الطاقة إجمالية لأعمال التوسعات

وتنفذ أعمال التوسعات بطاقة إجمالية مقدارها 400 ألف متر مكعب يومياً، ليصبح طاقة المحطة 1.6 مليون متر مكعب يومياً.

يُذكر أنَّ تلك المحطة تنفذ ويتمّ توسعتها ضمن مشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.