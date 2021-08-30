بعائد ربع سنوي.. تفاصيل شهادة الصدقة من البنك الأهلي الكويتي

تسعى البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، للتنافس في تقديم مجموعة مميزة من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، منها الشهادة الخماسية ذات سعر عائد تنافسي، المقدمة من البنك الأهلي الكويتي، التي صممت خصيصا، لضمان المساهمة مع الجهات الخيرية من خلال تحويل العائد الربع سنوي، لتلك الجهات.

تفاصيل شهادة الصدقة من البنك الأهلي الكويتي

ـ تصدر الشهادات بقيمة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

ـ سعر عائد متغير موجه لأية جهة خيرية من اختيار العميل.

ـ سعر العائد بشهادة الصدقة متغيرا، ويستند إلى الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري (سعر خصم البنك المركزي المصري).

ـ الحد الأدنى للشهادة الصدقة هو 1000 جنيه مصري.

ـ دفع العائد: ربع سنوي.

ضوابط الاسترداد المبكر لشهادة الصدقة من البنك الأهلي الكويتي

وأوضح البنك، أنه في حالة الحاجة إلى المبلغ المودع في شهادة الصدقة قبل تاريخ استحقاقه، فيتاح للعميل إمكان سحب المبلغ الإجمالي في أي وقت بعد العام الأول، وفي تلك الحالة سيتم تطبيق غرامة استرداد مبكر.

ونوه البنك، بأنه لمساعدة الحكومة على محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تتطلب لوائح البنك المركزي، من جميع المؤسسات المالية، أن تسجل المعلومات التي تحدد هوية العميل الذي يفتح الحساب، بما يعني أنه عند فتح الحساب لأي عميل، سيطلب منه ملء «نموذج معرفة العميل»، الذي سيسمح بتحديد هويته.

جاء ذلك في إطار تقديم البنوك العديد من الأوعية الإدخارية المتنوعة، من أجل الحفاظ على العملاء الحاليين وجزب المزيد، بتقديم مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي على رأسها، شهادات الادخار، التي تتمتع بعوائد تنافسية، تصرف في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق.