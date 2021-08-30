بعد تحذير البنوك.. طرق معرفة الروابط المهكرة «عشان متتسرقش»

حذرت عدد من البنوك المصرية عملاءها من فتح الروابط الإلكترونية غير الموثوق بها أو مشاركة الأرقام السرية أو البيانات الشخصية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال، وذلك بعدما تمكن بعض المحتالين من الاستيلاء والسيطرة على الأرصدة البنكية لبعض المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

خبير يوضح طٌرق التفرقة بين الروابط الموثقة وغيرها

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إن المحتالين يستخدمون العديد من الطرق الذكية لسرقة حسابات المواطنين، ومن أبرز هذه الطرق، الإعلان عن وظيفة متوفرة بمبلغ خيالي، أو حصول البعض على جوائز مالية، أو الإعلان عن منح دراسية مجانا عبر طريق رابط إلكتروني، مؤكدًا أن هذا الأمر مُنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل « انستجرام وتليجرام»، وأيضا عبر رسائل نصية على هواتف المستخدمين.

وأوضح الخبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين عدم فتح الروابط الإلكترونية من أرقام مجهولة سواء على السوشيال ميديا أو الهاتف المحمول، موضحا أن البروتوكول الآمن في الوقت الحالي على الإنترنت هو Htpps، أما http وغيره فهو في الأغلب وسيلة يستطيع من خلالها المحتالين الإيقاع بضحاياهم من خلال تشفير الحسابات البنكية أو تهديدهم ببعض الصور الأرقام التي يتم سرقتها.

ألعاب إلكترونية تُستخدم لسرقة الأرصدة البنكية

وأضاف أبو طالب أن هناك بعضًا من الروابط الإلكترونية غير الموثوقة، التي تستعين بروابط مواقع موثقة لخدعة المواطنين مثل «رابط أمازون، وموقع واتساب»، ثم يتفاجأ المستخدم بالدخول على موقع آخر ومن ثم سرقة بياناته، مضيفا: «هناك بعض الألعاب الالكترونية التي تطلب رقم فيزا للتسجيل بها، ثم تقوم بسرقة الأموال التي تتواجد داخل الفيزا».

البنك الأهلي يحذر عملاءه من سرقة بياناتهم

وكان البنك الأهلي قد بعث لعملائه برسالة نصية؛ للتحذير من مشاركة البيانات الشخصية أو الضغط على روابط إلكترونية، قائلًا: «استمرار في التوعية، هناك أنواع مختلفة للاحتيال لذا لا تشارك بياناتك الشخصية أو البنكية أو الأرقام السرية مع أحد عبر أية وسائل اتصال، ولا تفتح رابط إلكتروني غير موثوق فيه».