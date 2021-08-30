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وفد روسي يزور المنطقة الصناعية الروسية بـ«السخنة»

«اقتصادية قناة السويس»: المنطقة هي الأولى لروسيا خارج حدودها

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الوطن
10:26 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
الوفد الروسى خلال مباحثاته مع رئيس «اقتصادية قناة السويس»

الوفد الروسى خلال مباحثاته مع رئيس «اقتصادية قناة السويس»

تفقد الوفد الروسى، من ممثلى وزارة الصناعة والتجارة الروسية والمؤسسة التنموية الوطنية وممثلى الشركات الروسية الراغبة فى الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، موقع المشروع الخاص بالمنطقة الروسية، وزيارة بعض الكيانات الصناعية القائمة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة. وقدم المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية، عرضاً للمخطط العام للمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وموقع المشروع الروسى المقترح، والمزايا التى تتمتع بها منطقة العين السخنة من وجود ميناء السخنة، أحد أهم موانئ البحر الأحمر، وكذلك القرب من ميناء الأدبية، الذى يقع على المدخل الجنوبى لقناة السويس.

وقال «زكى» إن وجود مشروعات روسية بالعين السخنة هو امتداد لجزء من المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية الروسية التى تبلغ 5 كم فى شرق بورسعيد، بناءً على رغبة الجانب الروسى وبعض الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى العين السخنة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تهدف لتحديد الموقع المحدد للشركات الروسية التى ستقيم استثمارات وصناعات متنوعة بالمنطقة.

وأعلن أن الخطوات التنفيذية لبدء عمل المنطقة الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ستكون بداية العام المقبل، على أقصى تقدير، حيث سيتم البدء بالبنية التحتية الداخلية، مضيفاً أن الجانب الروسى يستفيد من وجوده داخل المنطقة بأنها أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا.

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