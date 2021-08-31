اتجاه لاستكمال لقاءات كأس مصر في الموسم المقبل.. وإلغاء النسخة الجديدة

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، تفكر بقوة في استكمال المباريات المتبقية من مسابقة كأس مصر، بعد انطلاق الدوري الجديد الذي سيتحدد موعده خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «اللجنة المؤقتة تدرس تسكين المواعيد المباريات المتبقية بكأس مصر، بين لقاءات بطولة الدوري للموسم الجديد، بعد اعتراض الأندية على فكرة إلغاء المسابقة خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر اتحاد الكرة».

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