اتحاد الكرة بعد عقوبة شيكابالا: نحترم جميع الأندية.. والإيقاف مؤقت

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بياناً رسمياً اليوم الاثنين، تضمن بعض المستجدات في العقوبة الموقعة على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وقال اتحاد الكرة في البيان: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولازال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها، وجميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام، ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها".

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