اتحاد الكرة عن أخطاء التحكيم في الدوري: شركة الـvar لم تتعامل جيدا معنا

قال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، إن الحالات التحكيمية الجدلية موجودة في كل دوريات العالم، موضحًا: «لعبنا الدوري الممتاز على 3 مجموعات في غاية الصعوبة، وبعض الفرق صعدت بالمواجهات المباشرة نتيجة صعوبة المسابقة، وبعض الفرق هبطت في الأسبوع الأخير، ورغم كل ده محدش اتكلم ولا فتح بوقه على التحكيم».

أداء التحكيم المصري في الدوري كان ممتازًا

وأضاف أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «أدينا أداء جيدًا في الدوري الممتاز، وهناك بعض المشكلات مع الشركة القائمة على تطبيق تقنية الـVAR، وبالتالي لم يجرى التعامل بشكل جيد مع التحكيم، وبخاصة في تدريب الحكام، رغم أهمية هذا الأمر، لأن تدريب الحكام على الـVAR يجب أن يكون مستمرًا».

وتابع: «أطالب التلفزيون المصري بزيادة عدد الكاميرات، ولدينا مخرجين على أعلى مستوى في العالم كله، ونتمنى أن يساعدنا المخرجين لأن الـVAR عبارة عن لقطة، إن لم تظهر جيدًا، فقد لا يحتسب القرار الصحيح».

أتمنى عدم الاستعانة بحكام أجانب

وحول نية اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر حول الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات بطولة الكأس، قال: «لا أعلم على وجه التحديد وجهة نظر رئيس الاتحاد وأتمنى ألا نستعين بأي حكام أجانب».

وحول ما زعمه أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بتعرضه لطرد وعقوبة قاسية بسبب تأخر الفريق في لعب الكرة، قال: «هل ده يعقل؟! الكابتن أحمد كشري يقول اللي يقوله، لكن تقرير الحكم كان مخالفًا لما قاله كشري».