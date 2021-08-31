«أمازون مصر» تعلن عن 90 وظيفة بقطاعات مختلفة بشروط أهمها إجادة اللغة

أعلنت شركة أمازون العالمية خطتها للتوسع في تشغيل عشرات الشباب بوظائف كاملة بعد أن طلبت سير ذاتية لأكثر من 90 وظيفة عبر موقعها الإلكتروني من هنا.

أمازون العالمية تتوسع في مصر بعد إطلاق «أمازون مصر»

وتأتي خطة توسع «أمازون» بعد عزمها إطلاق موقع أمازون مصر الجديد خلال العام الحالي لتنفيذ المزيد من عمليات التجارة الإلكترونية في مصر، في الوقت الذي تتوسع فيه الحكومة المصرية لدعم التجارة الإلكترونية بشكل رسمي بعد أن أصبحت أحد شرايين التجارة العالمية خاصة بعد تفشي جائحة كورونا واستمرار الوباء منذ عام 2019.

إجادة التحدث باللغة الإنجليزية أهم شروط التوظيف في أمازون

ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ «أمازون» تتنوع الوظائف المتاحة بين الإشراف والصيانة والبيع والحسابات ومجال اللوجستيات، والتي تصل في جملتها إلى نحو 90 وظيفة.

واشترطت «أمازون» على المتقدمين للحصول على فرصة للعمل بها إجادة التحدث باللغة الإنجليزية علاوة على التخصص المطلوب وفقًا للوظائف المعلنة.

وتوزعت خريطة الوظائف بين المحافظات المصرية، إذ أعلنت عن حاجتها إلى نحو 83 وظيفة في القاهرة علاوة على 3 وظائف بالإسكندرية، إضافة إلى أماكن أخرى بمحافظات الصعيد ليصل جملتها إلى نحو 90 وظيفة ولم تحدد «أمازون» قيمة الرواتب الخاصة بكل وظيفة من الوظائف المطروحة.

وقررت شركة أمازون العالمية السماح لشركاء البيع على تطبيق سوق دوت كوم بالاستفادة من البيع من خلال مقرها في مصر، خاصة وأن سوق دوت كوم مملوكة لأمازون العالمية منذ عام 2017، وأصبحت أحد أهم المواقع التابعة لها داخل مصر، وكانت شركة أمازون قد أعلنت منذ أيام طرح إمكانية التقسيط أمام العملاء بعد طرحها خدمة جديدة وهي «الشراء الآن والدفع لاحقا» وذلك كأول خيار علي الإطلاق تقدمه الشركة إلي عملائها في الولايات المتحدة الأمريكية.