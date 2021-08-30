انتحار فتاة من الدور السادس بعد مشادة مع والدتها بالإسكندرية

لم تجد أمامها سوى الانتحار وإلقاء نفسها من الدور السادس، إثر نشوب مشادة مع والدتها، حيث قررت في لحظة عصبية التخلص من حياتها سريعاً، وتفاجأ أهالي منطقة «شهر العسل»، غرب الإسكندرية، بسقوط الفتاة عليهم، أثناء تواجدهم في الشارع.

واقعة إلقاء فتاة نفسها في الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الدخيلة، غرب الإسكندرية، بورود بلاغ يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس بمنطقة «شهر العسل»، ضمن «العجمي البيطاش» غرب المدينة.

وعلى الفور، توجه ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين ان الفتاة تُدعى «دعاء م. ط.»، 25 سنة، كانت تعيش مع والدتها في المنزل.

فتاة تلقي بنفسها بسبب مشاجرة مع والدتها

وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة ألقت بنفسها من الطابق السادس، إثر مشادة وخلاف مع والداتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وانتاب الحزن أهالى منطقة «شهر العسل» بعد رؤية الفتاة وهي ملقاة على الأرض، حيث لفظت أنفاسها في الحال، بسبب سقوطها من الدور السادس، في مشهد صعب، وحاول الأهالي الاتصال سريعاً بسيارة الإسعاف وشرطة النجدة والقسم التابع له محل الواقعة، وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة كوم الدكه وسط الإسكندرية، تحت تصرف النيابة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة إلقاء فتاة نفسها من الطابق السادس، وذلك للتعرف على ملابسات الواقعة، والأسباب التي دفعتها إلى التخلص من حياتها، بعد مشادة مع والدتها.