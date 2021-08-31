ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، حملات تفتيشية على الأسواق خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية مننهية الصلاحية، وكميات من الدقيق المدعم الخاص بالمخابز البلدية، كانت في طريقها للبيع في السوق السوداء.

جاء تنفيذ هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة متابعة الأنشطة بدائرة المحافظة بشكل دوري ومستمر، ومراقبة الأسواق ومستودعات الدقيق والمخابز والمحال التجارية، بكافة الأحياء والمراكز داخل نطاق محافظة الأقصر، وضبط المخالفين.

ضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

وخلال الحملة، التي تم شنها من مديرية التموين، اليوم الاثنين، تم التحفظ على سيارة محملة بكمية من الدقيق المدعم، تبلغ حوالي 5 أطنان و430 كيلوجرام، عبارة عن 96 شيكارة زنة 30 كيلو، بالإضافة إلى 90 شيكارة زنة 20 كيلو، و 15 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو، بخلاف عدد 5 شكائر نخالة.

كما تم خلال الحملة، التي قادها المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل المديرية، وعماد أدوار، مدير إدارة أرمنت، وجبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، ضبط سائق السيارة، وقيد الواقعة، وتسليم السيارة والسائق والمضبوطات إلى قسم شرطة أرمنت، جنوب غرب محافظة الأقصر.

ضبط ربع طن كبد دجاج وبط منتهية الصلاحية

كما أسفرت حملة أخرى، بقيادة مدير مديرية التموين بالأقصر، الدكتور تامر صلاح، بالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن ضبط ربع طن كبد دجاج وبط وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، ولك في إطار دور المديرية في الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

كما تم ضبط أحد أصحاب الثلاجات لحيازته 370 طبق كبد دجاج وبط وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بفحص الطبيب البيطري المختص، قبل طرحها بالأسواق، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.