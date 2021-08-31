«تصل لـ600 ألف جنيه ولا تشمل الخطف أو السرقة».. مزايا وثيقة تأمين المسافر

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن وثيقة تأمين رعاية المسافر ستكون إجبارية لكل مواطن مصري يستخرج جواز سفر أو يجدده، حيث ستغطي أي عرض للمسافر لمدة 7 سنوات طالما لما تتجاوز مدة إقامته 90 يوما.

مزايا الوثيقة

وأضاف الزهيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية « Extra News» أمس الاثنين، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هذه الوثيقة تغطي عددا غير محدود من السفر بـ300 جنيه، مشيرًا إلى عدم وجود أي شرط لاستخراج أو تجديد الوثيقة، حيث تغطي الرعاية الطبية والحوادث التي يتعرض لها المواطن والعلاج، ولن تغطي الخطف أو سرقة الممتلكات، لأن التغطية منصبة على المواطن نفسه طالما كانت الرحلة لا تزيد عن 90 يوما أي لا يكون مسافرا بغرض العمل أو الإقامة.

تغطي 30 ألف يورو

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أن التغطية تمتد حتى 30 ألف يورو، أي 600 ألف جنيه: «في كل مرة المواطن يسافر فيها فإنه سيجرى تغطيته بـ600 ألف جنيه، وهي تغطية لم تكن موجودة من قبل بشكل إجباري».

في وقت سابق، أكد هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوثيقة تستهدف 23 مليون مواطن مصري من أجل التغطية أثناء السفر في الخارج بحد أقصى 90 يومًا في الخارج، حيث تبلغ التكلفة الوثيقة 300 جنيه فقط لمدة 7 سنوات.

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الوثيقة ستغطي نفقات العلاج الطبي في الخارج داخل شبكة مستشفيات عن طريق الخط الساخن، حيث يتوجه إلى أقرب مركز طبي ليتلقى العلاج.