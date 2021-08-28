ضبط شخصين بحوزتهما أدوية تأمين صحي قبل بيعها بمدينة نصر

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من الاشتباه في سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهما «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية»، وعثر بداخل السيارة على «مبلغ مالي – كمية من الأدوية خاصة بأحد المستشفيات».

بمناقشتهم عن مصدر الأدوية المضبوطة بحوزتهما اعترف أحدهما بسرقتها من المستشفى عمله بأسلوب «المغافلة» بقصد التصرف فيها بالبيع للثاني وأيد الثاني أقواله.

باستدعاء إحدى المسؤولات بالمستشفى محل عمل أحدهما، تعرفت على الأدوية المضبوطة وأقرت بأنها خاصة بالأقسام الداخلية بالمستشفى وأضافت بعدم سابقة اكتشافها لواقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.