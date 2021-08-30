البنتاجون: عمليات الإجلاء بمطار كابول لم تتأثر بهجمات داعش خراسان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن تهديد مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية مازال حقيقيا ومحددا، مؤكدة استعدادها لمواجهة كافة التهديدات في أفغانستان، مشيرة إلى أن لدى قواتها هناك تعليمات بالرد على أي تهديد.

البنتاجون: عمليات الإجلاء لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على مطار كابول

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»: «في الإحاطة اليومية بشأن أفغانستان، أن التهديدات متعددة في أفغانستان، والرد سيكون قويا وفوريا، كما أن عمليات الإجلاء لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على مطار كابول الدولي، حيث أنه تم إجلاء 122 ألف شخص من أفغانستان».

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الوزارة تبحث في التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين بالغارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن جهود دعم الإغاثة ستستمر.

سوليفان: طالبان أكدت أنها ستسمح بممر آمن للخروج من كابول

يذكر أن مسؤول أمريكي أكد في وقت سابق أن دفاعات الولايات المتحدة الأمريكية المضادة للصواريخ اعترضت ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت على مطار كابول الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف المسؤول الأمريكي لوكالة «رويترز» للأنباء: «التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي ضحايا أمريكيين في هذا الهجوم الصاروخي الأحدث».

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه تم التواصل مع حركة طالبان الأفغانية التي أكدت أنها ستسمح بممر آمن للخروج من العاصمة كابول.

وأضاف سوليفان: «واشنطن تدرس شن هجمات وعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التصدي للإرهاب من دون وجود دائم على الأرض في أفغانستان»، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية الموجودة على الأرض هناك لا تملك القدرات للتخطيط لهجمات خارجية، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأعلن مسؤول أمريكي، أن تنظيم داعش خراسان الإرهابي يقف وراء هذا الهجوم إلا أنه حذر من أن الوقت لا يزال مبكرا للتأكد من ذلك، مضيفا لشبكة «سي ان ان» الأمريكية، أن منظومة «C-RAM» الدفاعية الموجودة في المطار تعاملت مع الصواريخ دون تقديم تفاصيل إضافية.