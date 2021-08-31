صدمتهما دراجة بخارية.. إصابة طبيبة وابنتها في حادث ببورسعيد

أصيبت طبيبة بجروح خطيرة، وابنتها، 6 أعوام، مساء أمس، بعد أن صدمتهما دراجة بخارية يقودها شاب بسرعة جنونية بشارع طرح البحر بحى الشرق في بورسعيد.

تلقى اللواء عبد العزيز حسني، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بأن الطبيبة وابنتها كانتا تسيران في شارع طرح البحر وظهر أمامهما شاب يقود دراجة بخارية بسرعة جنونية فصدمهما.

التحريات أظهرت رعونة سائق الدراجة البخارية

وتبين من تحريات البحث الجنائي أن الطبيبة حاولت أن تفادى طفلتها لكن صدمتها الدراجة فرفعتها إلى أعلى وسقطت برأسها على الأرض.

وتم نقل الطبيبة وطفلتها إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل بسيارة الإسعاف.

وتبين من فحص هوية المصابين، أن الأم تدعى شيماء سمير محمد شطا تعمل طبيبة بمركز الكويت الطبي، 40 عاما، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وتحتاج إلى نقل دم.

وتبين أن طفلتها سهيلة سمير حسين، 6 أعوام، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

من جانب آخر، أمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة ضبط الدارجة البخارية وقائدها، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بسؤال شهود الواقعة والطفلة متى تسمح حالتها.

أصدقاء الطبيبة يناشدون الأهالي التبرع لها بالدم

وناشد الأطباء أصدقاء الطبيبة المصابة عبر صفحات التواصل الاجتماعي أهالى بورسعيد بالتبرع للطبيبة بالدم في فرع بنك الدم بحي الشرق باسمها وفصيلتها o سالب.

كما طالب رواد التواصل الاجتماعي رجال أمن بورسعيد بالتصدي للدراجات النارية والسيارات المسرعة ويقودها شباب متهور وأطفال تحت السن دون أن يراعوا حياة المارة في شوارع بورسعيد الصغيرة.