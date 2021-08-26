مصرع سيدة وإصابة 4 في تصادم دراجة بخارية بـ«توك توك» بكفر الشيخ

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادث تصادم «توك توك» ودراجة نارية على طريق التفتيش أبو سكين بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى الحامول المركزي.

وتلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى الحامول المركزي، بوصول جثة و4 مصابين عن طريق سيارات الإسعاف في حادث تصادم «توك توك» ودراجة نارية على طريق التفتيش أبو سكين بمركز الحامول.

أسماء مصابي حادث كفر الشيخ

وتبين أن المصابين هم أحمد السيد حسين، 28 سنة، مقيم بقرية الحفير مركز الحامول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وداليا إبراهيم حسن، 21 سنة، مقيمة بقرية 22 البنزينه بالحامول، مصابة بجرح سطحي باليد اليسرى وكدمات بالوجه، وعلي أحمد غازي، 4 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات متعددة بالجسد، وعبدالرحمن أحمد علي غازي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، واتخذ أطباء المستشفى الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجهم.

كما تم إيداع جثة فاطمة أحمد علي غازي، بمشرحة مستشفى الحامول تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ شهدت حادثا آخر تسبب في إصابة 3 أشخاص، إثر اصطدام دراجة نارية بأحد أعمدة الإنارة بعزبة صلاح الشرنوبي، في كفر الشيخ، وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام المستشفى.