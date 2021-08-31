الداخلية تكشف كواليس ضبط خاطفي «زياد» طفل المحلة: «افتكروا أبوه غني»

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة اختطاف طفل وإرجاعه وضبط الخاطفين، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن الغربية بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

فريق بحث من الأمن الوطني والأمن العام

وأوضحت «الداخلية»، في بيانها، أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة.

تحديد السيارة المستخدمة في الحادث

وتمكن فريق البحث من تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين أنها مُبلَّغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل.

وكشفت «الداخلية» أن الجناة خططوا لسرقة السيارة واستخدامها في ارتكاب الحادث ثم التخلي عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.

تحديد مكان المتهمين وضبط بندقيتين آليتين بحوزتهم

وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل في أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابي وبحوزتهم 2 بندقية آلية مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً.

تحرير الطفل بسلام واعتراف المتهمين

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل زياد تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة، ما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.