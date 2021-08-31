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47 كاميرا و30 ضابطا.. كواليس تحرير طفل المحلة

كتب:

محمد بركات
12:43 ص | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
استقبال حافل بعد تحرير الطفل زياد

استقبال حافل بعد تحرير الطفل زياد

كشفت مصادر أمنية كواليس تحرير الطفل زياد البحيري، المختطف بالمحلة، حيث شارك نحو 30 ضابطا في فريق أمني من مديريتي أمن الغربية والدقهلية تحت إشراف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في حصار المتهمين حتى أجبروهم على التخلي عن الطفل في مخزن مهجور بقرية السجاعية بالغربية.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن التوصل لمكان الطفل المختطف تم بعد غلق المخارج والمداخل المحيطة بمكان اختطافه وفرض رقابة صارمة على مكان هروب المتهمين، وبناء على تعقب صور ولقطات للمتهمين في أكثر من 47 كاميرا مراقبة على طول خط سير المتهمين خلال الهرب بالطفل.

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