«كوبيش» يطالب بالإسراع في وضع إطار قانوني استعدادا للانتخابات الليبية

أشار المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، إلى أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ليبيا في ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

كوبيش: وجود مراقبين أجانب أثناء تنظيم الانتخابات أمر ضروري

وقال كوبيش، في افتتاح اجتماع دول الجوار الليبي المنعقد في الجزائر، إن وجود مراقبين أجانب أثناء تنظيم الانتخابات أمر ضروري، مشيرا إلى أن «الحكومة الليبية اتخذت الترتيبات اللازمة للانتخابات لكننا بحاجة إلى إطار قانوني»، داعيا دول الجوار إلى المشاركة في الجهود المبذولة لضمان رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

وتابع المبعوث الأممي قائلا، إن منظمة الأمم المتحدة مستعدة لدعم الليبيين في عملية نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين الليبيين في القوات المسلحة وانسحاب المقاتلين الأجانب.

واستضافت الجزائر، أمس الاثنين، اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا، شارك فيه وزراء خارجية 7 دول، من بينهم مصر، وخصص الاجتماع لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية.

وشارك في الاجتماع، كل من مصر وليبيا والسودان وتشاد وتونس ومالي، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الاتحاد الأفريقي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، التقى أمس الاثنين، بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جوار ‎ليبيا في الجزائر.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان، إن الوزيرين بحثا علاقات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التنسيق الوثيق ووحدة الرؤى بين البلدين.

كما عقد شكري، جلسة مباحثات مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، وقال السفير حافظ في بيان، إن الوزيرين بحثا سُبل دفع أطر التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طُرِحَ في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».