عكاشة: مصر تولي ليبيا أعلى درجات الاهتمام وتستهدف استدامة استقرارها

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوضع الليبي، يحظى باهتمام كبير من مصر، حيث جرى إحراز تقدم مثل وقف إطلاق النيران والاقتتال الداخلي، واستطاعت المبادرة المصرية، تثبيت الوضع، ونقل العملية السياسية في ليبيا إلى موقع متقدم من المفاوضات، حيث جرى تشكيل الحكومة الجديدة، والمجلس الرئاسي والانتخابات في شهر ديسمبر المقبل، موضحًا: «نستهدف الاستقرار المستدام في ليبيا، حيث يمكن حل مشكلاتها حال عدم التدخل في شؤونها وأن تكون ليبيا والليبييون هم المتحكمون في مستقبلهم ويبنون المستقبل بشكل مستقل».

دول الجوار.. آلية لحل الأزمة الليبية

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مصر كانت من الدول الرئيسة الأولى التي انخرطت في آلية دول الجوار وتتحدث طوال الوقت عن أهمية مشاركة دول الجوار في مساعدة ليبيا، ونقل أوضاعها نقلة مستقرة ومستدامة، وألا تعود مرة أخرى إلى أي شكل من أشكال الفوضى واللاستقرار.

الوضع الليبي أمن قومي مصري وعربي

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر ترى أن ما يحدث في ليبيا مصري وعربي في المقام الاول وتوليه أعلى درجات الاهتمام، مشددًا على أن الاستقلال الوطني للدول العربية هو حل المشكلات، حيث لا تريد أطراف إقليمية الاستقرار للدول العربية وهو ما قوبل بمواجهة قوية من قبل الدولة المصرية.

وأكد، أن مصر تقدم المساعدة للأشقاء بلا حدود على غرار ما ظهر في العراق، لافتًا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن الدولة المصرية تقدم المساعدة للأشقاء في ليبيا.