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محمود مسلم

شكري يتوجه إلى الجزائر للمشاركة باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا

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الوطن
10:58 م | الأحد 29 أغسطس 2021
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى جمهورية الجزائر، وذلك للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة 30-31 أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.

وزير الخارجية سيجري لقاءات مع نظرائه المشاركين بالاجتماع

وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز كل المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج كل القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار.

كما سيُجري وزير الخارجية، على هامش الزيارة، لقاءات ثُنائية مع عدد من نظرائه المُشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائي، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

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