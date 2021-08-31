مسؤول ياباني: العثور على مواد غريبة في أمبولات لقاح «فايزر»

أعلنت الحكومة اليابانية، العثور على «مواد غريبة» في أمبولات لقاح شركة «فايرز» الأمريكية، المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك في محافظة أوكيناوا الواقعة على بعد نحو 520 كيلو متر عن جزر اليابان، حيث قال أمين عام حكومة اليابان كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي، إن هذه المواد الغريبة، هي على الأغلب فتات من أغطية الزجاجات المطاطية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف كاتو: «أنه تم في قرية يشو بمحافظة أوكيناوا يوم 29 أغسطس، العثور على مواد غريبة في أمبولة من لقاح فايزر أثناء التطعيم»، وردا على استفسار من الصحة اليابانية، ذكرت الشركة: أنه من المحتمل جدا أن يكون ذلك عبارة عن جزيئات مطاطية من غطاء الأمبولة، تشكلت عند ثقب الغطاء بشكل غير صحيح باستخدام الأبرة، وتم الإبلاغ عن حالات مماثلة مع لقاح شركة موديرنا، لكن ذلك، لا يؤثر على آمان العقارين بأي شكل من الأشكال».

الصحة اليابانية: ظهور البقايا المطاطية نتيجة أخطاء الطواقم الطبية

وكانت وزارة الصحة اليابانية، أعلنت في وقت سابق، أن ظهور هذه البقايا المطاطية، حدث نتيجة أخطاء الطواقم الطبية، لأنه وفقا للتعليمات، يجب ثقب الأغطية بحقنة بزاوية قائمة، حيث يتم استخدام لقاحات شركة «استرازينكا» البريطانية السويدية، ولقاح «فايزر» الأمريكي الألماني.

وكانت السلطات اليابانية، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن سلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا تمثل 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة عاصمة البلاد «طوكيو».

وكان وزير الاقتصاد الياباني المكلف بإدارة أزمة كورونا في اليابان، ياسوتوشي نيشيمورا، قال في ذلك الوقت إن مجلس الوزراء اقترح توسيع القيود لتشمل 8 محافظات أخرى لمكافحة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.