سلطات نيوزيلندا تعلن وفاة امرأة بعد تلقيها «لقاح فايزر»

أعلنت السطات في نيوزيلندا، اليوم، وفاة امرأة، عقب تلقيها لقاح «فايزر» الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية..

وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية، في بيان، إن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كورونا، اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح.

وأضافت الوزراة النيوزيلندية، أن اللجنة أشارت إلى وجود مشكلات طبية أخرى، تحدث في الوقت نفسه، وربما أثرت على النتيجة بعد التطعيم.

إصابات الفيروس في نيوزيلندا بلغت 3519 حالة

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إصابات الفيروس في البلاد 3519 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 26 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 6837 إصابة جديدة بالفيروس و259 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 3335700حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 258165 حالة.

وفي سياق متصل، صنع باحثون من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، كمامة تبطل وجود «كورونا» من خلال طبقاته المكوّنة من النحاس والفضة، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكر الباحثون أنه عند ملامسة طبقة النانو النحاسية الفضية، ينكسر غشاء الفيروس ويتلف الحمض النووي الريبوزي الخاص به.

وأشارت الجامعة المكسيكية، في بيان، إلى انه عند استخدام المعدنين معا تتشكل طبقة نانوية وتوفر حماية مزدوجة ضد الفيروسات والبكتيريا.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2284 حالة

وفي كوريا الجنوبية، قالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم، إنه تم تسجيل 1487 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 250051 حالة، فيما وصلت مجموع الوفيات إلى 2284 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.