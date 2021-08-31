«المهندسين»: ألمانيا في حاجة للعمالة المصرية في التخصصات الصناعية

قال المهندس حسن عبد العليم، أمين عام نقابة المهندسين، إن العالم اليوم يتجه إلى الاستثمار في مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن أكبر الدول الصناعية في أوروبا مثل ألمانيا، أصبحت في حاجة إلى العمالة المصرية المدربة في كافة التخصصات الصناعية.

تدريب المهندسين

ولفت «عبد العليم»، خلال كلمته بفاعلية سلسلة الخبراء يتحدثون بالتعاون المجلس الوطني للشباب، إلى أن نقابة المهندسين سيكون لها دور كبير في تدريب المهندسين، وأن النقابة على استعداد دائم للوقوف وراء كل ما يساهم ويدعم المهندسين، باعتبارهم «بناة مصر المستقبل وأداة التنمية والتقدم في كل المجالات الهندسية».

وأشار أمين عام المهندسين، بحسب بيان للنقابة، إلى أن الطاقة المحور الرئيسي في الصناعة وهي من أهم محاور الاستثمار، مضيفًا «مصر منذ 7 أعوام كانت تعاني من النقص الشديد في الطاقة والشاهد هو الانقطاع المستمر في الكهرباء، واليوم أصبح لدينا اكتفاء بل فائض يتم الاستثمار فيه».

لأول مرة في الصعيد.. إنشاء معامل تدريبية في مجال الطاقة

وفي كلمته، قال المهندس محمد الحسيني، رئيس لجنة الشباب بالنقابة، إن النقابة نجحت في إبرام بروتوكول تعاون مع شركة شنايدر إليكتريك المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة؛ لإنشاء عدد من المعامل التدريبية في النقابة العامة ونقابة المنوفية الفرعية، وكذلك لأول مرة في محافظات الصعيد في نقابة أسيوط الفرعية، وفي الوقت الراهن تتحرك المعدات والأجهزة الخاصة بالمعمل الرابع في طريقها إلى النقابة الفرعية بالإسكندرية، فضلا عن إبرام بروتوكول مع شركة سيمنز لإنشاء عدد من معامل التدريب على أعلى مستوى للتدريب في مجال الكهرباء والطاقة.

من جانبه، قال المهندس محمد سليم، رئيس لجنة التدريب والتوظيف، إن في مصر اليوم كيانات مصرية صناعية وهندسية عالمية، مثل السويدي وأوراسكوم ومدكور وغيرهم نفذوا مشروعات على مستوى عالمي لم يكن في حسبان أي مصري أن تحدث، وهذا بفضل مهندسين مصريين عملوا على الارتقاء بمستواهم الهندسي، من خلال التدريبات والكورسات العلمية والاطلاع أولًا بأول على كل ما هو جديد في عالم الهندسة على مستوى العالم.

إنشاء تطبيق «نقابتي»

كما قال الدكتور مهندس محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، إن النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي وبتعاون من أعضاء هيئة المكتب، استحدثت لجنة إلكترونية في إطار خطة لرقمنة خدماتها التي تقدمها للأعضاء، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، حيث تم إنشاء تطبيق «نقابتي» وإصدار تطبيق مشروع الرعاية الصحية إلكترونيًا، هذا بجانب تدشين مركز اتصالات كوول سنتر وتوفير الكارت الذكي لتيسير الخدمات، وسيضاف إلى تطبيق نقابتي خدمات جديدة قريبًا للدفع الإلكتروني وخدمة العملاء ومزاولة المهنة وغيرها.

المجلس الوطني للشباب

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة دليلة مختار، رئيس المجلس الوطني للشباب أن تدريب المهندس يأتي في مرتبة سابقة على تمكينه، حيث ينبغي على المهندس منذ مرحلته الجامعية أن يرتب أولويات احتياجاته، وهذا يأتي من خلال التدريب والتعلم والاطلاع على كل ما هو جديد في تخصصه، كما أن على الشباب معرفة التحديات ومتطلبات سوق العمل.

بدوره أوضح الدكتور وائل الطناحي، الأمين العام للمجلس الوطني للشباب، أن الهدف من سلسلة الخبراء يتحدثون، ترابط وتواصل بين الأجيال ونقل الخبرات من القامات الهندسية في جميع المجالات الهندسية المختلفة لشباب المهندسين من حديثي التخرج وكذلك طلاب السنوات النهائية، وهذا هو الهدف الأساسي لنقابة المهندسين المصرية والمجلس الوطني للشباب لرفع كفاءة شباب المهندسين.