نقابة المهندسين تناقش تأثير الملكية الفكرية الاقتصادي على الشركات

تنظم نقابة المهندسين، ندوة «أونلاين» اليوم، من خلال لجنة الشباب التابعة لها بعنوان: «ماهية الملكية الفكرية وتأثيرها الاقتصادي على الشركات الصغيرة والمتوسطة»، إذ من المقرر أن تتحدث عن دور الملكية الفكرية في الاقتصاد وتأثيرها الإيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أصلًا غير ملموس.

الملكية الفكرية

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن حماية الاختراع والعلامة التجارية، هما الانعكاس الحقيقي لجودة ومصداقية المنتج في السوق، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل للمشاركة في الندوة أون لاين، من خلال اللينك التالي من هنــــا

وذكرت نقابة المهندسين، أنه من المقرر أن يحاضر في الندوة الدكتور محمد مصطفى، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

محاضرات مجانية

كما أعلنت نقابة المهندسين، تنظيم مجموعة من المحاضرات المجانية لمهندسي الشعبة المدنية كل يوم سبت السادسة مساء بدءا من غد، ومن المقرر أن تتناول محاضرة الغد، موضوع «هندسة الطرق والمطارات»، لافتة إلى أن هذه المحاضرة، سيجري تنظيمها أيضا أيام 4 سبتمبر و11 سبتمبر و18 سبتمبر.

وأشارت النقابة إلى أن هناك 5 موضوعات أخرى من المقرر أن يتناولها برنامج المحاضرات المجانية لشعبة الهندسة المدنية، فبالإضافة إلى هندسة الطرق والمطارات سيتم تناول أيضا إدارة مشروعات التشييد وهندسة الكباري وتصميم المنشآت المعدنية وتصميم شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتصميم منشآت الري والصرف وهندسة المساحة والجيوتقنية.

ولفتت نقابة المهندسين، إلى أنه تيسيرا على أعضائها، يمكن متابعة المحاضرات عبر برنامج زووم، من خلال الرابط الذي سيجري نشره على صفحة الشعبة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما خصصت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس أحمد رمزي، رقم واتس آب وبريد إلكتروني، للحجز وتسجيل الحضور، علما بأن جميع المحاضرات تعقد بمسرح النقابة، ومن المقرر أن يحصل المهندس الذي يشارك بحضور أكثر من 75% من المحاضرات على شهادة.