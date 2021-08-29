نقيب المهندسين يفتتح مشروع سكني ومستشفى للأعضاء بشبين الكوم (صور)

أجرى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عدة افتتاحات خلال زيارته لنقابة المهندسين بالمنوفية، ومنها نادي المهندسين بمدينة السادات وتطوير مبنى نقابة المنوفية والمشروع السكني بشبين الكوم ومستشفى المهندسين التخصصي، وذلك بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام، والدكتور شبل ضحا، رئيس نقابة المنوفية، وعدد من أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة.

نقابة المهندسين

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنَّ المهندسين هم العمود الفقري لمشروعات التنمية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الماضية مقدما التحية والتقدير لجموع المهندسين المصريين قاطرة التنمية وبناة الوطن، مشيدًا بما شهده من انجازات في نقابة المهندسين بالمنوفية برئاسة الدكتور شبل ضحا رئيس النقابة.

وبحسب بيان أصدرته النقابة، قال ضاحي، في لقاء مفتوح، مع مهندسي نقابة المنوفية في أثناء الافتتاح، إنَّ «مجلس النقابة الحالي وفي القلب منه هيئة المكتب واجهوا منذ توليهم أمور النقابة ملفات شائكة وبالغة التعقيد وعملنا عليها بكل جد وتجرد دون الإعلان عما نصل إليه من مكتسبات ودون تقاضي مليم واحد من النقابة».

ملف الاستثمار

وتابع: «كان من بينها ملف الاستثمار والذي يشمل مستشفى المهندسين ومصنع المكرونة وغيرهما»، مشيرا إلى أنَّه ومنذ توليه المسؤولية في أبريل 2018 كان صندوق المعاشات يشهد عجزا يبلغ 222 مليون جنيه وكان لابد من تصحيح المسار حتى شهد عام 2018 فائضا بلغ 187 مليون جنيه وقمنا برفع قيمة المعاش من 700 إلى 800 جنيه.

ملف الإسكان

وأشار ضاحي، إلى أنَّ مجلس النقابة الحالي تسلم ملف الإسكان وبه مشكلات جسيمة حيث كان مليئا بالمخالفات الإنشائية وعملنا جاهدين على تصحيحها، ومن ثم قمنا بتسليم مشروعات سكنية من بينها مشروع الواحة في السادس من أكتوبر، إضافة إلى مشروعات أخرى كانت متوقفة وأراض مسحوبة من النقابة على سبيل المثال لا الحصر أرض مشروع سكني في محافظة بني سويف كانت قد سحبت من النقابة منذ 15 عامًا وبالعمل الجاد استرددتها النقابة.

من جهته، أعرب اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، عن سعادته بما قامت به نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية من تطوير لمبنى النقابة وإنشاء دور فندقي بها، وكذلك تطويرها لنادي المهندسين بمدينة السادات، إضافة إلى استطاعتها إنشاء مشروعها السكني الذي يضم 220 وحدة سكنية وذلك إن دل فإنما يدل على جهد مبذول وتخطيط مدروس من رئيس نقابة المهندسين بالمنوفية يسبقه دعم ومؤازرة من نقيب عام يمتاز بالمهارة في العمل العام.

وأكّد السكرتير العام للمحافظة أنَّ قيادات المحافظة وعلى رأسها اللواء المحافظ لا يتوانون في تقديم المساندة لجميع النقابات المهنية لما لها من دور مجتمعي هام في خدمة اعضائها.

فيما قال الدكتور شبل ضحا رئيس نقابة مهندسي المنوفية، إن الجميع يعمل بنقابة المنوفية كتفا بكتف ويبذلون جهدا مضاعفا بمساندة هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة النقيب العام من أجل مهندسي نقابة المنوفية وتقديم كل ما هو أفضل لهم ولأسرهم.

وثمن رئيس نقابة مهندسي المنوفية، في كلمته ما قدمه النقيب العام للمهندسين «لتحريك المياه الراكدة» بحسب تعبيره، في ملفات شائكة علي رأسها ملف التعليم الهندسي ومزاولة المهنة وقانون النقابة، مستعرضًا عبر الفيديو كونفرانس المشروع السكني لمهندسي المنوفية على مساحة 3000 متر في أرقى مناطق شبين الكوم وهو مشروع عبارة عن بدروم وأرضي و10 طوابق لـ220 سكنية وتتراوح المساحات بين 150 إلى 170 مترًا.

كذلك كان ضمن الافتتاحات مستشفى المهندسين التخصصي على مساحة 2000 متر بمنطقة كفر المصلحة المستشفي عبارة عن 41 سريرًا، وقد تمّ بناء برج سكني للمهندسين أعلى المستشى عبارة عن 36 وحدة سكنية.

كما تمّ افتتاح الجناح الفندقي بنقابة المنوفية لاستقبال المهندسين الوافدين ونادي ومطعم المهندسين بالطابق الارضي يطل على النيل ونادي آخر أعلى سطح نقابة المنوفية مرفق به حمام سباحة.

وشارك في الافتتاحات كل من المهندسين: محمد ناصر، أمين الصندوق، زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة، اللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، النائب إيهاب منصور، رئيس نقابة مهندسي الجيزة، الدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني واعضاء المكتب الفني، الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم الأسبق، والمهندس شريف هدارة، وزير البترول الأسبق، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الشعب.