«المهندسين» تناقش سبل الوقاية الكهربائية بالتعاون مع «الوطني للشباب»

دشنت نقابة المهندسين المصرية، بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب، سلسلة فعاليات، بدأت أمس، تحت عنوان «الخبراء يتحدثون» من المجلس الوطني للشباب، وتنظمها شعبة الهندسة الكهربية ولجنة الشباب ولجنة التوظيف، حيث من المقرر أن تتناول الفعاليات 6 موضوعات.

نقابة المهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين، في بيان أصدرته، أنَّ الفعاليات التي تمّ تنظيمها، أمس، تضمنت الحديث عن الموضوعات الآتية:

1- أنظمة الوقاية في الشبكات الكهربية وتحدث عنها الدكتور محمود الجيلاني، أستاذ بقسم القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

2- أنظمة تخزين الطاقة، حلول وتوصيات، للمهندس الاستشاري محمد سليم سلمان، ئريس لجنة التدريب والتوظيف بالنقابة العامة للمهندسين.

الطاقة الشمسية

3- أسس تصميم أنظمة الطاقة الشمسية للمهندس محمد ثروت، مهندس خبير بقطاع تطوير الحلول بشركة «شنايدر إليكترك مصر».

4- أنظمة الإضاءة الحديثة بالمشروعات القومية، للمهندس محمد شومان، مدير شركة سمارت للإضاءة.

5- المهارات الشخصية و متطلبات سوق العمل للمهندس شادي صلاح، مؤسس منصة «eduvate».

6- أهم التحديات والمعوقات التي تواجه مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وصغار المستثمرين المقدمة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنقابة العامة للمهندسين، للمهندسة ياسمين الموجي، المحاضر والخبير بمجال التسويق وريادة الأعمال.

وأوضحت نقابة المهندسين، أيضًا أنَّ الفعاليات تضمنت تسليم شهادات إلكترونية للحضور، واختيار المتميزين خلال اليوم، لحضور ورش عمل تفصيلية للمواضيع التي تمّ مناقشتها خلال اليوم.

هندسة الطرق

كما بدأت أمس، الشعبة المدنية في نقابة المهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزي أولى محاضراتها المجانية التي تشمل سلسلة تضم 6 موضوعات، وتناولت المحاضرة الأولى هندسة الطرق والمطارات، والتي من المقرر أن تجريها الشعبة أيضا أيام 4 سبتمبر و11 سبتمبر و18 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أنَّ تتناول المحاضرات المقبلة موضوعات: «إدارة مشروعات التشييد وهندسة الكباري، وتصميم المنشآت المعدنية، وتصميم شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتصميم منشآت الري والصرف، وهندسة المساحة والجيوتقنية».