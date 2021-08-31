لقطات حية لعملية تحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة «فيديو»

أذاعت وزارة الداخلية فيديو يشمل لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على مركتبي الجريمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة وإعادة الطفل لأهله سالما خلال 24 ساعة فقط من الواقعة.

وتضمن الفيديو لقطات اقتحام الداخلية لمكان الاختطاف، والتعامل مع الجناة الخاطفين، وإعادة الطفل لأهله، كما تضمنت اللقطات لحظات عودة الطفل لأهله وفرحة أسرته وجيرانه والاحتفال به.

الداخلية تعلن عن تفاصيل ضبط المتهمين

كانت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد أعلنت عن تفاصيل وكواليس تحرير الطفل، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإختطاف الطفل زياد البحري من احدى القرى التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم تشكيل فريق بحث وتحر ضم ضباط من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وتم فحص عدد من الكاميرات المراقبة، وتحديد مكان هروب المتهمين وتمكنت من ضبطهم وتحرير الطفل وإعادته لاسرته سالما.

ضبط 2 بندقية آلية بحوزة المتهمين

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين نفذوا الجريمة بقصد ابتزاز والد الطفل والحصول منه على مبلغ مالي مقابل إعادة الطفل مرة أخري، واستخدموا سيارة مبلغ بسرقة فى تنفيذ الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 بندقية آلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.