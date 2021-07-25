مصرع طفل بنزيف بالمخ في الغربية.. «رأسه تعلقت بسور الكوبري»

لقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، اليوم الأحد، بسبب احتباس رأسه بين سور الكوبري العائم الواصل بين عزبة حمد والشعبية التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى، في أثناء لهوه حال تواجده برفقه أسرته، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفل إثر إصابته باحتباس بالرأس تسبب في نزيف بالمخ

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بمصرع الطفل «محمد. ش» يبلغ من العمر 6 سنوات، إثر تعرضه لاحتباس رأسه بين أعمدة حديدية بسور الكوبري العائم.

قوة أمنية تنتقل إلى موقع الحادث ونقل جثة الطفل الضحية

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، تحت إشراف الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، إلى مكان الحادث وتبين من خلال سؤال شهود العيان، أن الطفل كان يلهو حيث وضع رأسه ما بين السور الحديدي بالكوبرى العائم، وبسبب عدم وجود صيانة دورية له، أدى ذلك إلى اختناقه وحدوث نزيف أودى بحياته في الحال.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل الضحية إلى مستشفى المحلة العام

وخصصت سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.