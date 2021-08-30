الغربية في 48 ساعة.. خطف طفل من والدته وشاب يقتل شقيقه ووفاة بمحطة غاز

على مدار الـ48 ساعة الماضية، كانت محافظة الغربية محط أنظار الكثير من المواطنين في مختلف محافظات مصر، نظراً للأحداث التي شهدتها خلال تلك الفترة، بدايةً من واقعة تصدرت محركات البحث، بطلها الطفل «زياد»، 8 سنوات، الذي اختطفه مجهولون من حضن والدته، وقتل شاب شقيقه الأصغر، أثناء دفاعه عن والدته، ووفاة موظف أثناء مشادة داخل محطة وقود، بسبب أولوية الطابور.

طفل المحلة المختطف.. تكثيف أمني ودعوات على «فيسبوك»

استيقط أهالي مدينة المحلة الكبرى بصفة خاصة، ومحافظة الغربية بصفة عامة، اليوم الاثنين، على فاجعة كبرى، بتداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن خطف الطفل «زياد أحمد البحيري»، من أحضان والدته بنطاق الطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، مساء أمس الأحد، وذلك من قبل مجهولين ملثمين يستقلون سيارة ملاكي، ولاذوا بالهرب، وتكثف الأجهزة الأمنية من حهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين أن لوحات السيارة المستخدمة في عملية الخطف مسروقة من إحدى السيارات صاحبها بمحافظة الدقهلية، ومحرر محضر شرطة بسرقتها في 16 أغسطس الجاري، بقسم شرطة ثاني المنصورة، وتم العثور على السيارة مفحة على طريق فرعي بنطاق قرية «سجين»، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية.

وانتقل فريق بحث من الأجهزة الأمنية إلى منزل الطفل، وتم مشاهدة الكاميرات المحيطة بالمكان، وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعه كشف ملابسات الواقعة، وسماع أقوال أسرة الطفل، ومعرفة مدى وجود خصومات مع أحد من عدمه، وتجري تحقيقات موسعة من قبل نيابة المحلة حول الواقعة، وسماع أقوال والدي الطفل، في الوقت ذاته انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للطفل «زياد» وعودته إلى أسرته.

وفاة موظف أثناء مشادة داخل محطة قود بطنطا

ومع ظهر اليوم الاثنين، لقى المواطن «أحمد ح. أ.»، 34 سنة، موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، مصرعه داخل محطة مصر للبترول بمنطقة مرور سالم، بمدينة طنطا، حيث تبين سقوطه على الأرض بشكل مفاجئ، وذلك أثناء مشادة كلامية مع عدد من أصحاب السيارات على أولوية الطابور.

تم التحفظ على الجثة من قبل النيابة العامة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بسبب أمه.. يقتل شقيقه الأصغر

وقبل قليل من غروب شمس اليوم، أُصيب أهالي قرية «أبيج»، بمركز كفر الزيات، بفاجعة كبرى، عندما طعن «م. م.»، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، شقيقه الأصغر «ع. م.»، 23 سنة بواسطة سكين، وإصابته بجرح قطعي في الرقبة أسفل الأذن اليسرى، مما أسفر عن وفاته متأثراً بإصابته.

تبين من تحريات مباحث مركز شرطة كفر الزيات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأكبر، بسبب تعدي المجني عليه بالسب والضرب على أمه في الشارع، وتطور الموقف إلى مشاجرة بينهما بواسطة سلاح أبيض، وأثناء دفاع الشقيق الأكبر عن أمه، قام بطعن شقيقه الأصغر بالخطأ في الجانب الأيسر من رقبته، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط المتهم، وقرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.