للأسبوع الرابع على التوالي.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه

«بدون تغيير».. واصل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، استقراره مقابل الجنيه المصري، للأسبوع الرابع على التوالي، في البنوك وشركات الصرافة.

أعلى سعر لشراء الدولار

سجل بنكا «مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي» اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك بـ15.75 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه للشراء.

وسجّل بنكا «مصر، والأهلي المصري»، أقل سعر للدولار اليوم، ليباع بـ15.73 جنيه مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وبيع الدولار مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء 31أغسطس ، في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان»، بـ15.75 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنوك «كريدى أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، والمصرف الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والسويس، والمصرف المتحد، وعودة»، سعر 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو، مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 18.48 جنيه في بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي».

فيما سجل الجنيه المصري مقابل الأسترليني، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 21.55 جنيه في بنك الأهلي الكويتي.

أسعار العملات العربية

سجّلت بنوك «مصر، وبلوم، والمصري الخليجي، والأهلي المصري، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد»، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه.

بينما سجّل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، في بنوك «مصر، وبلوم، والأهلي المصري، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني» بسعر 4.26 جنيه.