تعليم قنا: غرف عمليات استعداداً لامتحانات الشهادات العامة

أكد الدكتور صبري خالد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أنه لا تهاون مطلقاً مع أي تقصير أثناء الفترة القادمة، والخاصة بالتحضير والاستعداد لعقد امتحانات الشهادات العامة أو الدبلومات الفنية والثانوية العامة، ولا تهاون إطلاقاً في الالتزام التام بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا، سواء مع الطالب أو المسئولين عن تنظيم العملية الامتحانية داخل اللجان كإجراء إجباري يطبق على الجميع، تطبيقاً للقرارات الصادرة والكتب الدورية، وتعليمات وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتضافر كل الجهود وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح العملية الامتحانية والخروج الآمن بها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار «خالد» إلى أن المديرية استعدت لبدء الامتحانات العملية والنظرية للشهادات العامة المحلية، وشهادة الدبلومات الفنية والثانوية العامة بتشكيل غرفة عمليات محلية بديوان المديرية، يتبعها غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، لرصد والإبلاغ الفوري عن أي معوقات أو مشكلات تعوق انتظام العملية الامتحانية وحلها فوراً، ومنع تكرارها.

وأضاف مدير المديرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ستعقد وفقاً للجدول المعلن على مستوى محافظة قنا، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن، لتوفير بيئة آمنة، والتأكيد على منع أي تجمعات لأهالي الطلاب أمام اللجان الامتحانية، مضيفاً أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات، لكونها من المهام القومية، ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير لجان الامتحانات يومياً، قبل دخول الطلاب، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد، وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة.