كاميليا نجمة لمعت بـ«القناع الأحمر» واختفت مع «آخر كدبة»

71 عامًا على رحيل الفنانة كاميليا، إحدى أشهر جميلات السينما المصرية في القرن الماضي، وأصبحت وفاتها لغزًا كبيرًا بسبب رحيلها المفاجئ وهي على مشارف الـ31 من عمرها، إثر انفجار الطائرة التي كانت على متنها وتفحمها وجميع ركابها يوم 31 أغسطس عام 1950.

71 عامًا على وفاة الفنانة كاميليا إثر حادث طائرة

الفنانة كاميليا، التي ولدت لأسرة فقيرة يوم 13 ديسمبر عام 1919 بمحافظة الإسكندرية لأسرة مسيحية، ولكن هروب الأب قبل ولادتها، وارتباط والدتها بشخص يهودي جعلها تُنسب له، وبسبب جمالها الآخاذ في سن المراهقة لفت إليها أنظار المخرج أحمد سالم الذي رأى فيها نجمة جديدة تشرق في سماء الفن.

مشوارها فني استمر 4 سنوات.. بدأته بـ «القناع الأحمر»

وعلى مدار مشوارها الفني الذي لم يستمر سوى 4 سنوات فقط، قدمت كاميليا ما يقرب من 20 فيلما سينمائيا، وكانت البداية عام 1947 من خلال فيلم «القناع الأحمر» التأليف والإخراج للفنان يوسف وهبي، وتم تقديمها باعتبارها وجهًا جديدًا، أمام فاتن حمامة، وسراج منير، وبشارة واكيم، وفردوس محمد.

وفي عام 1948 قدمت كاميليا ما يقرب من ثلاثة أفلام منها «فتنة» للمخرج محمود إسماعيل، تأليف أحمد بدرخان ومصطفى أمين، بطولة يحيى شاهين، فاخر فاخر، كارم محمود.

وفي العام نفسه، قدمت كاميليا فيلم «خيال امرأة» تأليف وإخراج حسن رضا، بطولة كمال الشناوي، إسماعيل ياسين، استيفان روستي، فريد شوقي.

كما قدمت كاميليا عام 1948 مع الفنان محمد فوزي فيلم «الروح والجسد» تأليف يوسف جوهر، إخراج حلمي رفلة، بطولة شادية، إسماعيل ياسين، كمال الشناوي.

وفي عام 1949 قدمت الفنانة كاميليا نحو 8 أفلام أبرزها «صاحبة الملاليم» مع محمد فوزي، وشادية، للمخرج عزالدين ذوالفقار، وفيلم «شارع البهلوان» مع كمال الشناوي، إخراج صلاح أبوسيف.

توفيت كاميليا بعد تصوير فيلم آخر كدبة

وفي 1950 وهو العام الذي توفيت فيه، شاركت الفنانة كاميليا في نحو 6 أفلام منها «قمر 14» مع محمود ذوالفقار، و«المليونير» مع إسماعيل ياسين وزينات صدقي، وكان آخر أفلامها مع فريد الأطرش وسامية جمال، وهو فيلم «آخر كدبة» للمخرج أحمد بدرخان، والذي عرض بعد وفاتها ولم تشاهده.