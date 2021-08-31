تواصل معامل تنسيق جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، استقبال طلاب الثانوية العامة 2021 بشعبتيها «العلمي والأدبي»، لإجراء أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية 2021-2022، بعدد من كلياتها وهي الزراعة والهندسة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، مع إتاحة لينك تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات عبر أجهزة الحاسب الآلى الموجودة بالمعامل والتي تم تخصيصها لأعمال التنسيق لمختلف المراحل الدراسية ضمن تنسيق الجامعات 2021.

معامل تنسيق جامعة القاهرة تتيح لينك تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن معامل التنسيق الـ3 بمختلف الكليات التي تم تخصيصها مستمرة في العمل طوال أيام التنسيق، لافتا إلى أن المعامل مجهزة ومعدة على أكمل وجه وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت ولينك تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات، بالإضافة إلى الطابعات الحديثة لطباعة جميع بطاقات ترشيح الطلاب، وأنه يتواجد بالمعامل العديد من الموظفين المختصين لتقديم كافة المعلومات للطلاب وكذلك أولياء الأمور مع عدم التدخل في اختيار الرغبات.

إلى ذلك أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، لينك تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات الحكومية بتنسيق المرحلة الثانية 2021 بشعبتيها العلمي و الأدبي، موضحة أنه سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني للتنسيق لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة التي ستستمر لمدة 5 أيام متتالية بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات و اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

لينك تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات: يعمل 24 ساعة

و حذرت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة والمراحل المختلفة خلال أعمال تنسيق الجامعات والرغبات أثناء التعامل مع لينك تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات، من الكشف عن الرقم السري الخاص بهم، وذلك منعاً لتلاعب منعدمى الضمير برغبات الطلاب في اختيار الكليات.