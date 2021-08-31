بدأت معامل التنسيق الإلكتروني، منذ قليل، فتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الثانية؛ لتسجيل رغباتهم من خلال رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات الحكومية؛ تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي و قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية واللجنة العليا للتنسيق.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات

وأنهت جميع الجامعات استعادتها بشأن تنسيق المرحلة الثانية، من حيث تحديث أجهزة الحاسب والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وإجراء التعقيم والتطهير الدوري للمعامل، وكذلك إتاحة رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات على جميع أجهزة الحاسب الآلي بالمعامل، وكذلك تدريب المختصين والعاملين بالمعامل على كيفية التعامل مع الموقع وتسجيل رغبات الطلاب.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات.. يعمل 24 ساعة

وفي السياق ذاته، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات عبر بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات، لافتة إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي، إن رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول في الجامعات متاح للطلاب الخريجين من الثانوية العامة، ما يعادلها من شهادات العام الدراسي 2020-2021، موضحًا أن الأعلى للجامعات الحكومية شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خلال مراحل التنسيق والتشديد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والعاملين.