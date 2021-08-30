تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة

بدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2021 على موقع التنسيق الإلكتروني، منذ قليل، ويمكن للطلاب الدخول علي موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم وذلك من خلال الرابط التالي

https://tansik.egypt.gov.eg/.https://adminlive.elwatannews.com/Thanwy/defaultThanwy.aspx

مكاتب تنسيق جامعة المنصورة

ويستقبل مكتب التنسيق ومكتب التحويلات المركزي بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة بقيادة الدكتور وليد الطنطاوي، مدير المكتب، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة في العام الجامعي 2021/2022 حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2021

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أعلن الحد الأدني لدرجات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة الشعبة العلمية بمجموع درجات 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.07% فأكثر، وطلاب الشعبة الأدبية، من مجموع 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية 58.04 % فأكثر.

يوجد داخل جامعة المنصورة مكتب التنسيق الإلكتروني جامعة المنصورة، في المدينة الجامعية للطالبات «جيهان» المركز الرئيسي، وفي كليتي التربية والصيدلة داخل الحرم الجامعي ويمكن للطلاب الدخول مباشرة علي موقع التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg/application/

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021، وجاءت 9 كليات في جامعة المنصورة، تكتمل من المرحلة الأولي، ومنهم 4 كليات بالشعبة العلمية وهي: «طب المنصورة 386 درجة، طب أسنان المنصورة 378 درجة، صيدلة المنصورة 367 درجة، وهندسة المنصورة 355 درجة».

و5 كليات اكتملت في الشعبة الأدبية، وهي : تربية المنصورة 312 درجة، تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299 درجة، تربية طفولة مبكرة المنصورة 294 درجة ، تجارة المنصورة 292 درجة، آداب المنصورة 289 درجة.