لطلاب تنسيق المرحلة الثانية.. الكليات المتاحة للعلمي والأدبي

يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الثانية، ويشغل بال الطلاب البحث عن الكليات المتاح بها أماكن للالتحاق بها، خاصة من كليات القمة، والتي يسعي الكثيرون للالتحاق بها مثل كليات الطب والهندسة وغيرها.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لأبنائنا من طلاب الشهادة الثانوية، موعد بدء تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الثانية، والحد الأدنى للمجموع في تلك المرحلة، فضلا عن الأماكن الشاغرة بالكليات للشعب العلمية الأدبية، وذلك في التقرير التالي وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية

وبحسب تصريحات تلفزيونية للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، فإن تنسيق المرحلة الثانية يبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية

وبحسب الوزير، تنسيق المرحلة الثانية لجميع شعب الثانوية العامة جاءت كالآتي:

شعبة علمي علوم 62.07 %

شعبة علمي رياضة 62.07 %

شعبة أدبي 58.05%.

الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم

والكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم هي: الطب البيطري، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام وباقي الكليات النظرية.

الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة رياضيات

بينما طلاب شعبة الرياضيات فمتاح أمامهم بعض كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التخطيط العمراني، فنون جميلة عمارة، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن ، الإعلام، الإعلام وباقي الكليات النظرية.

الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

أما عن طلاب الشعبة الأدبية فيمكنهم الالتحاق بالكليات الآتية:

كليات التربية، كليات الآداب نظام وانتساب، كليات الحقوق نظام وانتساب، كلية السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية.

وكان وزير التعليم العالي أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال الأيام الماضية، وبعدها تم فتح باب تقليل الاغتراب لعودة الطلاب إلى الجامعات المناظرة في النطاق الجغرافي للسكن.