بعد رصد متغير جديد.. «جونز هوبكنز» تشرح كيفية حدوث طفرات كورونا

مع إعلان علماء في جنوب إفريقيا، رصدهم لسلالة جديدة من فيروس كورونا، متوقعين أن يكون بها بعض التحورات، إلا أن الأبحاث لا تزال جارية من أجل معرفة ما إذا كانت السلالة الجديدة أشد عدوى أو مقاومة للقاحات، واستعرض موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، في تقرير له، بعض المعلومات المهمة عن حدوث طفرات فيروس كورونا.

أسباب تغير الفيروس

تحدث المتغيرات والطفرات في الفيروسات عندما يحدث تغيير في جينات الفيروس، ويقول نائب رئيس وحدة تكامل البيانات والتحليلات الطبية بالجامعة الدكتور ستيوارت راي، إن طبيعة فيروسات الحمض النووي الريبي مثل فيروس كورونا تتطور وتتغير تدريجياً، ويساعد الانتشار الجغرافي في إحداث متغيرات مختلفة وراثيًا.

وأضاف التقرير أن الطفرات في الفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا ليست جديدة ولا غير متوقعة، ويشرح دكتور روبرت بولينجر، الأمر قائلا: «جميع فيروسات RNA تتطور بمرور الوقت، بعضها يفعل ذلك أكثر من الآخر، وعلى سبيل المثال، تتغير فيروسات الإنفلونزا كثيرًا، ولهذا يوصي الأطباء بالحصول على لقاح جديد ضد الإنفلونزا كل عام».

وقال الدكتور راي: «نحن نشهد أنواعًا متعددة من فيروس كورونا تختلف عن الفيروس الأصلي الذي جرى اكتشافه لأول مرة في الصين»، وأشار إلى أنه جرى اكتشاف نسخة متحولة من فيروس كورونا في جنوب شرق بريطانيا في سبتمبر 2020، وسرعان ما أصبح هذا المتغير، هو الإصدار الأكثر شيوعًا من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث يمثل أغلب الحالات الجديدة، كما ظهرت أشكال مختلفة من الفيروس في البرازيل وكاليفورنيا ومناطق أخرى، وقد تكون المزيد من المتغيرات المعدية مثل «بيتا»، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا، قد زادت من القدرة على إعادة إصابة الأشخاص الذين تعافوا من الإصدارات السابقة من فيروس كورونا، كما أنها مقاومة إلى حد ما لبعض اللقاحات.

أهم توصيات مركز السيطرة على الأمراض للمسافرين

يوصي مركز السيطرة على الأمراض «CDC» بأن ينتظر الجميع حتى يجري تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا قبل السفر لأي دولة، ولا يُنصح بالسفر في حالة عدم التطعيم، لأنه يعرض الشخص لخطر الإصابة بالفيروس، وعلى الرغم من أن اللقاحات توفر حماية عالية جدًا، إلا أن الإصابة بمتغير دلتا والمتغيرات الأخرى تظل ممكنة.