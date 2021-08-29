تداولت العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية حول «هل يؤدي متغير دلتا بلاس للإصابة بالفطر الأسود؟»، عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن وجود اول إصابة بمتحور «دلتا بلس» في يوليو الماضي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية «هل يؤدي متغير دلتا بلاس للإصابة بالفطر الأسود»؟

نفى الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن تكون العلاقة بين متحور «دلتا بلس» والفطر الأسود عكسية، موضحًا أن الدراسات العلمية والتجارب أثبت عدم تأثير «دلتا بلس» على المصاب ولا يؤثر بالإصابة بالفطر الأسود بين المصابين.

وأجاب أشرف عقبة عن «هل يؤدي متغير دلتا بلاس للإصابة بالفطر الأسود؟» قائلا إن «دلتا بلس» تؤثر على أصحاب المناعة الضعيف ويمكن أن يصابوا بالفطر الأسود وذلك ضمن المضاعفات المصاحبة للمتحور الجديد لـ«دلتا بلس».

وقال رئيس قسم العناية بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بفيروس كورونا أو «دلتا بلس»، موضحًا أن الإصابة بالفطر الأسود أو الإصابة بالفطريات بشكل عام يكون من خلال التناول الزائد في الجرعات المضاد الحيوية.

اللقاح يقلل من أعراض «دلتا بلس»

وناشد أشرف عقبة المواطنين ضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على طلب اللقاح فى الاماكن المحددة من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أن عدم التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة لعدم ارتداء الكمامة، وعدم التباعد الاجتماعي في المناطق العامة.

تعرف على خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».

- الدخول على الواجهة الأساسية لكتابة البيانات.

- كتابة البيانات الأساسية الخاصة بالحصول على طلب اللقاح.

- الموافقة على الشروط المطلوبة، وكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التأكيدي في خانة «رقم التحقق».

- بعد ذلك تحصل على رسالة نصية تحتوي على «طلب الحصول على لقاح».