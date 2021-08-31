المرصد العربي يشيد بـ«العدالة الإصلاحية للأطفال» بالبحرين: إنجاز كبير

أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، خلال اجتماع مجلس أمنائه بالقاهرة، بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ودعم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، معتبرا أنّه يمثل إنجازا كبيرا يتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية، ويؤكد السجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين في حماية حقوق الطفل ورعايته صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ونفسيًا في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والعدالة وقيم المواطنة الصالحة.

«العربي لحقوق الإنسان» تشيد بجهود البحرين التشريعية أو المؤسسية

وأثنى مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان عنه، بجهود مملكة البحرين المتواصلة سواء التشريعية أو المؤسسية، التي تكفل رعاية الأطفال ومراعاة حقوقهم وتوفير الحماية لهم وفقا للمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن، مؤكدين أنّ القانون يمثل خطوة متقدمة لتعزيز الريادة البحرينية إقليميًا ودوليًا في احترام حقوق الإنسان ورعاية الطفولة.

وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان، أنّ القانون يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة العربية والدولية في الجوانب التشريعية والقضائية والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا واجتماعيًا، باعتبارهم مستقبل الأمة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لملك البحرين.

المرصد: البحرين أكدت استحقاقها لعضوية مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل الدولية

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أنّ مملكة البحرين بهذا الإنجاز التشريعي المهم، تعزز ريادتها العالمية في هذا المجال، ويؤكد استحقاقها عضوية مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل الدولية، وتصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.