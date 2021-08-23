البرلمان العربي يؤكد تضامنه الكامل مع السودان بعد السيول والفيضانات

أكد البرلمان العربي كامل تضامنه مع جمهورية السودان، حكومة وشعبا، جرّاء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد، وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، معربا عن ثقته التامة في قدرة السودان على تجاوز هذه المحنة.

وقدم البرلمان خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب السودان، ولذوي ضحايا الفيضانات، داعيا المولى-عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يكلل جهود السودان بالنجاح في مواجهة الأزمة الراهنة.