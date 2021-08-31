«التموين»: رصيد مخزون الدواجن المجمدة يفوق 6 أضعاف الاستهلاك

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن رصيد المخزون المتوافر حاليا من الدواجن يفوق 6 أضعاف معدلات الاستهلاك، مؤكدة أن الكميات المتوافرة من الدواجن تكفي لمدة 6 أشهر.

القابضة تعلن توفير مخزون من السلع يكفي لمدة 7 أشهر

وأكد تقرير للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكميات تكفي لمدة من 4 إلى 7 أشهر، مؤكدا أن الشركة القابضة قامت بتوفير السلع الغذائية اللازمة للمنظومة التموينية بقيمة 36 مليار جنيه -بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا- مع إتمام عمليات التوريد بتوفير الكميات المطلوبة دون حدوث أي أزمات أو اختناقات.

إمداد 133 سيارة ضمن مشروع «تحيا مصر» بالسلع في 20 محافظة

وأضاف تقرير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه جرى إمداد 133 سيارة (سعة 1.5 طن و5 أطنان) ضمن مشروع «تحيا مصر» في 20 محافظة، بسلع اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، فضلا عن إمداد ما يقرب من 6300 منفذ تابع لمشروع «جمعيتي» في 27 محافظة، بكافة السلع الغذائية المطلوبة بصفة شهرية.

شراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع للمواطنين

ونوه تقرير الشركة القابضة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مجال توزيع السلع بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين بأسعار تنافسية، فضلا عن تطوير العمل والتعامل مع جمهور المستهلكين، حيث أوضح التقرير أنه جرى افتتاح أحد هذه المنافذ المطورة بالتعاون مع إحدى شركات السوبر ماركت بمدينة نصر بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه.

وأكد تقرير الشركة القابضة للصناعات، أنه جرى الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية، وهي شركات «النيل والأهرام للمجمعات والعامة للجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة»، موضحا أن الشركة قامت بتمويل عقد ميكنة وربط فروع شركات السلع (الجملة والتجزئة).