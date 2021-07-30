مناقصة لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة برقم 4 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد)، تسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر 2021، وجلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021 الساعه 12 ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات، طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.